Investeringen in energie gedaald in 2016

De wereldwijde investeringen in de energiesector zijn in 2016 voor het tweede jaar op rij gedaald, onder druk van een verdere daling van de investeringen in olie en gas. Dat meldde het internationale energieagentschap IEA dinsdag.

De globale energie-investeringen gingen vorig jaar met 12 procent omlaag tot in totaal 1700 miljard dollar. Er werd wel meer geld gepompt in het efficiënter maken en het uitbreiden van energienetwerken. Daar stond echter tegenover dat olie- en gasbedrijven minder investeerden als gevolg van de lage olieprijzen. Daarnaast investeerde China veel minder in kolencentrales.

Het IEA meldde verder dat de investeringen voor hernieuwbare energie vorig jaar licht zijn gedaald tot 297 miljard dollar. Hernieuwbare energie levert wel beduidend meer vermogen op dan vijf jaar geleden door verbeteringen in technologie voor wind- en zonne-energie, aldus het IEA.