Investeerders kopen satellietbedrijf Inmarsat

Een groep investeerders onder leiding van Apax Partners neemt voor 3,4 miljard dollar het Britse satelliettelecombedrijf Inmarsat over. Vorige week werd al bekend dat Inmarsat een voorlopig overnamebod had ontvangen van 7,21 dollar per aandeel in contanten en dat er gesprekken gaande waren.

Naast Apax bestaat het consortium uit investeringsmaatschappij Warburg Pincus en twee Canadese pensioenfondsen. Zij hebben een samenwerkingsverband opgezet voor de acquisitie van Inmarsat. De deal moet voor het einde van dit jaar worden afgerond, waarna Inmarsat van de beurs in Londen wordt gehaald.

Vorig jaar wees Inmarsat nog een overnamebod van de Amerikaanse branchegenoot EchoStar af.