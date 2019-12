Investeerders klagen Danske Bank aan om schandaal

Een groep internationale investeerders wil een schadevergoeding van Danske Bank. De investeerders, verenigd in de stichting ISAF-Danske, zijn daarom een rechtszaak begonnen. Ze vinden dat Danske Bank beleggers jarenlang heeft misleid door niet openbaar te maken dat een deel van de opbrengsten en winsten afkomstig was uit witwaspraktijken waar Danske niets tegen deed.

ISAF-Danske vertegenwoordigt onder meer pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders uit diverse landen. Gezamenlijk hebben die bedrijven en institutionele investeerders naar eigen zeggen biljoenen euro’s onder beheer. Ze willen ongeveer 1,5 miljard Deense kroon, omgerekend zo’n 200 miljoen euro.

Danske Bank wordt in de Verenigde Staten en een aantal Europese landen onderzocht omdat niet was gecontroleerd waar ongeveer 200 miljard dollar vandaan kwam die tussen 2007 en 2015 via de Estse tak van de bank was binnengekomen. Een deel van dat geld is waarschijnlijk crimineel geld dat op deze manier werd witgewassen.

Danske zegt zich tegen de claim te zullen verdedigen. ISAF-Danske sluit niet uit dat meer rechtszaken volgen tegen de bank.