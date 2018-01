„Investeerder Thiel belegt flink in bitcoin”

De bekende techinvesteerder Peter Thiel heeft een flinke positie opgebouwd in de digitale munt bitcoin. Volgens The Wall Street Journal heeft het investeringsbedrijf Founders Fund, dat mede door Thiel is opgericht, inmiddels voor honderden miljoenen dollars aan bitcoin in bezit.

De zakenkrant baseert zich op bronnen rond Founders Fund. De aankopen werden in investeringen van 15 miljoen tot 20 miljoen dollar gedaan, aldus de ingewijden. De waarde van de bitcoin is vorig jaar zeer sterk gestegen, met vaak een erg grillig koersverloop.

Na het bericht over Thiel klom de digitale munt tot meer dan 8 procent in waarde, tot bijna 14.800 dollar. De Duits-Amerikaanse miljardair is mede-oprichter van betalingsdienst PayPal en behoort tot de eerste investeerders in Facebook.