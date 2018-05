Investeerder stapt in e-bikemaker Stella

Het investeringsfonds DM Equity Partners uit Amsterdam neemt een „substantieel” minderheidsbelang in Stella, fabrikant van e-bikes uit Nunspeet. Dat hebben beide partijen dinsdag bekendgemaakt. Hoe groot het belang precies is, werd niet gemeld.

Stella streeft ernaar Europees marktleider in elektrische fietsen te worden. Het bedrijf werd acht jaar geleden opgericht door Daan van Renselaar en Wilco van de Kamp. De snelgroeiende onderneming produceert en verkoopt alleen e-bikes en is naar eigen zeggen sinds kort marktleider in Nederland.

DM Equity Partners werd in 2017 opgericht door keukenondernemer Ben Mandemakers en bankier Rob ten Heggeler. Topman Van Renselaar van Stella is „erg blij” met de nieuwe partner. „Mandemakers en DM Equity Partners brengen niet alleen geld mee voor onze uitbreiding, maar hebben vooral ook de bewezen ervaring en alle Europese connecties die wij nu hard nodig hebben.”

Mandemakers zegt dat hij „houdt van ondernemende en hardwerkende types als Daan en Wilco.” Stella gaat in eerste instantie in Duitsland aan de weg timmeren. Mandemakers: „Wij hebben meer dan 450 winkels waarvan honderd in Duitsland. We kennen dat land als geen ander en verwachten dat ook daar de e-bike van Stella een succes gaat worden.”

De dagelijkse leiding van Stella blijft in handen van Van Renselaar en Van de Kamp. DMEP zal een adviserende rol krijgen. De Nunspeetse fabrikant heeft 38 vestigingen waar in totaal 400 mensen werken.