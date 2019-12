Investeerder Prosus verhoogt bod op Just Eat opnieuw

Techinvesteerder Prosus heeft zijn bod op de Engelse maaltijdbezorgbezorger Just Eat opnieuw verhoogd. Het aan de Amsterdamse beurs genoteerde fonds is nu bereid 8 pond per aandeel neer te leggen. Bij de vorige verhoging was dat nog 7,40 pond.

Met het nieuwe bod waardeert Prosus Just Eat op ongeveer 5,5 miljard pond. Omgerekend is dat ruim 6,4 miljard euro.

Prosus laat weten de prijs niet verder op te willen voeren. Aandeelhouders van Just Eat hebben tot 10 januari om op het bod van Prosus in te gaan. Die deadline zal ook niet worden verlengd, waarschuwt de techinvesteerder.