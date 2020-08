Investeerder HAL mag bouwbedrijf Van Wijnen overnemen

Investeerder HAL krijgt goedkeuring van de Europese Commissie om bouwbedrijf Van Wijnen over te nemen. De transactie zorgt niet voor concurrentiebezwaren, gezien het beperkte marktaandeel van beide bedrijven, oordeelt de Brusselse mededingswaakhond.

Bij de overname trekt HAL op met het management van Van Wijnen, werd in juni bekend. Hoeveel HAL neertelt werd niet bekendgemaakt.

Van Wijnen, dat valt onder moedermaatschappij De Drie Eiken, bouwt woningen en bedrijfspanden in met name Nederland. Ook is het actief als projectontwikkelaar en voert het renovatieprojecten uit. De in 1907 opgerichte bouwer met circa 1800 medewerkers draaide vorig jaar een omzet van 962 miljoen euro. Het hoofdkantoor is gevestigd in Baarn. Van Wijnen heeft nog 23 andere vestigingen in Nederland.

HAL heeft belangen in bedrijven als Boskalis, SBM Offshore en Vopak. Via dochteronderneming Broadview heeft HAL ook belangen in energiebedrijven en ondernemingen die bouwmaterialen maken. Verder is de investeerder grotendeels eigenaar van optiekbedrijf GrandVision.