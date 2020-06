Investeerder Elliott neemt verzekeraar NN Group op korrel

De activistische investeerder Elliott Advisors neemt verzekeraar NN Group op de korrel. Volgens Elliott kan de beurskoers van NN de komende jaren met wel 80 procent stijgen en doet het topmanagement van het verzekeringsbedrijf veel te weinig om de huidige onderwaardering tegen te gaan.

Elliott bezit ruim 3 procent van de aandelen NN. De Amerikaanse investeringsfirma schrijft in een rapport dat er een groot verschil is tussen de daadwerkelijke waarde van NN en de waarde op de beurs. Elliott stelt dat beleggers onvoldoende inzicht is geboden door het management van NN in de „robuuste” activiteiten van het bedrijf. Ze zouden daarom een volkomen verkeerd beeld hebben van het bedrijf.

De activistische investeerder stelt dat NN een uitstekende mogelijkheid heeft om op zijn beleggersdag op 24 juni deze situatie aan te pakken. Het bestuur van de verzekeraar heeft dan de kans om de ondergewaardeerde kracht van NN te benadrukken, zijn robuuste financiële profiel te tonen en ambitieuze, maar haalbare doelstellingen uit te spreken voor bijvoorbeeld kasstroom en kapitaaluitkeringen, aldus Elliot. Ook moet het management zich veel meer verantwoordelijk tonen voor toekomstige ontwikkelingen, zegt de belegger. Er is de afgelopen tijd al contact geweest tussen Elliott en NN.

Elliott geldt als een van de meest activistische beleggers ter wereld. In het verleden roerde de investeerder zich onder meer bij AkzoNobel. Elliott drong bij het verfbedrijf aan op een overname door de Amerikaanse concurrent PPG Industries. AkzoNobel bood weerstand tegen Elliott en de overname van PPG ging dan ook niet door.

In februari werd bekend dat Elliott een belang had genomen in NN en de investeerder verklaarde toen „druk voor waardecreatie” te gaan uitoefenen bij het verzekeringsconcern. Het investeringsfonds van de Amerikaanse miljardair Paul Singer trekt bij de investering op met Dieter Wemmer die eveneens een belang in NN heeft genomen. Wemmer is een voormalig bestuurder van de Duitse verzekeraar Allianz.

NN laat in een verklaring weten kennis te nemen van de publicatie van Elliott en zegt waarde te hechten aan de inbreng van aandeelhouders. Er is contact geweest met Elliott. NN zegt goed gepositioneerd te zijn om meer waarde te creëren door verder te bouwen op zijn sterke punten, zoals klantgerichtheid, sterke uitvoering en financiële discipline. Op de Amsterdamse beurs ging het aandeel NN vrijdag flink omhoog.