Investeerder doet nieuw bod op Hudson’s Bay

Catalyst Capital Group heeft een rivaliserend overnamebod uitgebracht op de Canadese warenhuisketen Hudson’s Bay (HBC). De investeerder heeft 2 miljard Canadese dollar, omgerekend bijna 1,4 miljard euro, over voor het retailconcern dat uit Nederland vertrekt.

Catalyst is al een van de grotere aandeelhouders van HBC, met een belang van 17,5 procent. Nu wil het 11 Canadese dollar in contanten per aandeel betalen voor het resterende belang. Een groep aandeelhouders onder leiding van HBC-voorzitter Richard Baker bracht recent een bod van 10,30 Canadese dollar per aandeel uit op HBC.

HBC maakte half september bekend dat het voor het einde van het jaar uit Nederland vertrekt.