„Investeerder denkt aan verkoop Hunkemöller”

De Amerikaanse investeerder Carlyle denkt erover om Hunkemöller van de hand te doen. Bronnen zeggen tegen persbureau Bloomberg dat de lingerieketen meer dan 600 miljoen euro moet opleveren.

Verkoop is een van de opties. Carlyle kan er ook voor kiezen Hunkemöller wat langer te houden.

Carlyle kocht Hunkemöller in februari vorig jaar van de Franse investeerder PAI Partners. De overnamesom is toen niet bekendgemaakt, maar ingewijden hielden het destijds op 400 à 500 miljoen euro. Het uit 1886 stammende Hunkemöller heeft meer dan zevenhonderd winkels over de hele wereld.