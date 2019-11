‘Investeerder aast op laarzenmerk Dr. Martens’

De Amerikaanse investeringsmaatschappij Carlyle heeft zijn oog laten vallen op het iconische Britse laarzenmerk Dr. Martens. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Dr. Martens is nu nog in handen van het concurrerende private investeringsfonds Permira. Hoeveel er voor de onderneming zou moeten worden betaald is nog niet duidelijk. Ook is nog allerminst zeker dat Carlyle daadwerkelijk een bod zal uitbrengen.

De eerste laarzen en schoenen van Dr. Martens werden al in de jaren veertig van de vorige eeuw ontworpen door de Duitse legerarts Klaus Märtens. Het merk werd daarna omarmd door arbeiders en later door allerlei subculturen, van punks tot skinheads. Momenteel bereiken ze een breder publiek en worden ze ook gedragen door topmodellen.

In het boekjaar dat liep tot eind maart steeg de omzet van Dr. Martens met 30 procent tot 454 miljoen pond. Het bedrijfsresultaat steeg zelfs met 70 procent tot 85 miljoen pond.