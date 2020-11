‘Investeer in wegen, want na corona komt verkeersdrukte terug’

Het is onverminderd belangrijk om te blijven investeren in belangrijke transportroutes. De economische schade van files is groot en na corona komt de verkeersdrukte gewoon weer terug. „Corona zorgt hooguit voor een tijdelijke vermindering van de fileschade”, menen brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) en ondernemersvereniging voor handel en logistiek evofenedex.

Vorig jaar was de schade door files 1,5 miljard euro, zo volgt uit een jaarlijks onderzoek van de twee organisaties. Momenteel blijven de lange dagelijkse files uit door de coronacrisis, maar op termijn zal de drukte op de weg terugkomen. De groeiende bevolking veroorzaakt meer drukte op de weg en ook de vraag naar goederen en daarmee het transport ervan zal blijven stijgen.

„Dat we niet meer in wegen hoeven te investeren vanwege corona is echt een illusie”, aldus TLN-voorzitter Elisabeth Post. TLN en evofenedex vragen de politiek om investeringen in de belangrijkste transportroutes door te zetten waarbij specifiek wordt gekeken naar routes die hoog in de top-20 van duurste files staan. Daar wordt het zelfs bij een lagere economische groei de komende jaren te druk om het aanbod aan verkeer soepel te kunnen verwerken.

Directeur van evofenedex Machiel van der Kuijl benadrukt dat het slim is om te beginnen bij de grote knelpunten voor het vrachtverkeer. Als Nederland een belangrijk handelsland wil blijven, zijn goede verbindingen richting het Europese achterland essentieel, zo benadrukken TLN en evofenedex.

Volgende week debatteert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de investeringen in de infrastructuur.