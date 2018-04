Invallen bij Porsche om dieselschandaal

De Duitse justitie heeft invallen gedaan bij automaker Porsche in verband met de manipulatie van de uitstoot van dieselauto’s. De actie richt zich tegen medewerkers van Porsche die worden verdacht van bedrog en misleiding. Het gaat om drie verdachten, onder wie een directielid.

Porsche verklaarde dat bij de inval documenten zijn meegenomen. Porsche en Volkswagen-dochter Audi, die dieselmotoren levert aan Porsche, hebben gezegd volledig mee te werken aan het onderzoek.

Porsche is al eerder onderzocht wegens het dieselschandaal dat binnen VW begon. In het najaar van 2016 riep Porsche vrijwillig auto’s van het type Macan terug. In de zomer van vorig jaar werd de Cayenne met 3 liter dieselmotor verboden door de Duitse verkeersminister.

Vorige maand vielen de Duitse autoriteiten ook al binnen bij VW en BMW in zaken rond sjoemeldiesels.