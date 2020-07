Invallen bij Fiat Chrysler en Iveco om dieselschandaal

De Duitse, Italiaanse en Zwitserse autoriteiten hebben invallen gedaan bij automaker Fiat Chrysler en truckfabrikant Iveco in verband met mogelijke manipulatie van de uitstoot van dieselwagens. Fiat laat weten volledig mee te werken.

Het zou gaan om invallen op tien verschillende locaties in Duitsland, Italië en Zwitserland.

Verschillende voertuigen van Fiat, Alfa Romeo, Jeep en Iveco zouden zijn voorzien van technologie die ervoor zorgt dat ze in testsituaties veel milieuvriendelijker lijken dan in de dagelijkse praktijk. Het is nog niet duidelijk om welke modellen het gaat. Eerder werd dat soort technologie al ontdekt in dieselauto’s van onder meer Volkswagen en Audi.