Inval bij Duitse banken om belastingfraude

Aanklagers in Duitsland zijn weer bij verschillende Duitse banken, vermogensbeheerders en belastingadviseurs binnengevallen op zoek naar bewijzen van mogelijke belastingfraude door klanten van een voormalige eenheid van Deutsche Bank. De invallen vonden plaats in Frankfurt en een aantal andere Duitse steden.

Ook werden invallen gedaan in een aantal woningen. Acht individuen staan daarbij op de radar bij de autoriteiten. Geen van de verdachten zou een werknemer van Deutsche Bank zijn. De verdachte personen zouden via bepaalde constructies geld hebben weggesluisd via offshore bedrijven.

Het onderzoek borduurt voort op de eerder onthullingen van de Panama Papers. Uit die stukken blijkt onder meer dat Deutsche Bank cliënten heeft geholpen met het optuigen van dubieuze rekeningen in het buitenland. Daarmee zou het hebben bijgedragen aan witwassen. De invallen nu hadden geen betrekking op de bedrijven.