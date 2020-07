Inval bij Continental om diesels Volkswagen

Het Duitse Openbaar Ministerie en de politie hebben verschillende vestigingen van Continental doorzocht. De invallen houden verband met het schandaal rond sjoemeldiesels van Volkswagen, zo bevestigde de toeleverancier aan de auto-industrie na berichtgeving van zakenblad Wirtschaftswoche.

Het onderzoek draait om apparatuur die Volkswagen gebruikt in bepaalde dieselauto’s. Het gaat om technologie die reinigingssystemen voor uitlaatgassen uitschakelt. Naast het hoofdkantoor in Hannover hebben de autoriteiten ook onderzoek gedaan bij vestigingen in Frankfurt en Regensburg.

Bij Volkswagen kwam in 2015 een groot schandaal rond fraude met dieselmotoren aan het licht. In de Verenigde Staten gebruikte het autoconcern software die bij tests lagere uitstootwaarden gaf voor stikstof dan in normale rijomstandigheden op de weg.