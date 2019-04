Inval ACM bij elektriciteitsbedrijf

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft eind maart een inval gedaan bij een onderneming in de elektriciteitssector vanwege mogelijke handel met voorkennis op de energiemarkt. De toezichthouder maakte niet bekend om welk bedrijf het gaat.

Er wordt bekeken of de onderneming het verbod op handel met voorkennis heeft overtreden. Een woordvoerder van de ACM wilde geen nadere details geven over het betreffende bedrijf. Als voorbeeld van voorkennis noemde hij een eigenaar van een energiecentrale die weet dat er onderhoudswerkzaamheden in zijn centrale aankomen, waardoor de stroomprijzen worden aangejaagd. Deze voorkennis moet tijdig en eerlijk worden gedeeld met andere marktpartijen.

De doorzoeking is onderdeel van het toezicht op de naleving van de Europese verordening REMIT (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency), dat tot de taken van de ACM behoort. Volgens de waakhond is het voor het eerst dat er op het gebied van REMIT in Nederland een inval plaatsvindt.

De inval is een eerste stap in het onderzoek naar mogelijke REMIT-overtredingen. Als de ACM tot de conclusie komt dat er overtredingen zijn begaan, dan krijgt de onderneming de kans haar kant van het verhaal te vertellen voordat eventueel een sanctie wordt opgelegd.

De maximale boete die de ACM kan opleggen is 900.000 euro of een percentage van de omzet. Volgens de zegsman van de toezichthouder zal het nog wel even duren voordat meer duidelijk wordt over de zaak. „Het doel is het vergroten van het vertrouwen in de werking van de energiemarkt”, aldus de woordvoerder.