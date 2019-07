Intertoys heeft moeite met bevoorrading

Intertoys heeft moeite om zijn winkels te bevoorraden. De speelgoedketen, die eerder dit jaar een doorstart maakte, is nog bezig om alle contracten met leveranciers en zijn werkkapitaal rond te krijgen. Volgens een woordvoerder is er evenwel geen reden tot paniek. Als in het najaar de voor de speelgoedbranche drukke periode aanbreekt, moet alles weer op orde zijn.

„Er kan af en toe iets minder voorraad zijn”, bevestigt de zegsman na berichtgeving door het AD. Om problemen voor te zijn heeft Intertoys bepaalde voorwaarden voor zijn franchisewinkels iets verruimd. Die kunnen daardoor makkelijker zelf speelgoed inkopen, buiten Intertoys om.

Intertoys ging begin dit jaar failliet. De keten was toen pas veertien maanden in handen van de Britse investeerder Alteri, die Intertoys had overgenomen van winkelbedrijf Blokker. Na het bankroet kocht de Portugese investeerder Green Swan de keten.

De nieuwe eigenaar heeft wilde plannen. In een interview sprak de topman van Green Swan over nieuwe „freaky zones” in de winkels. Ook opperde hij ideeën als het regelen van clowns en het verhuren van speelgoed. Inmiddels zijn er nog 127 eigen winkels over, plus zo’n 80 franchisezaken.