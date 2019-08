Interpolis moet bestolen toerist wel uitkeren

Een toerist die tijdens een vakantie op Ibiza werd bestolen van zijn handbagage, moet alsnog de volledige schade vergoed krijgen. Eerder wilde verzekeraar Interpolis niet volledig over de brug komen omdat de consument niet voorzichtig genoeg zou zijn geweest. De Geschillencommissie van financieel klachteninstituut Kifid besliste in dit geval anders.

De vrouw raakte haar handbagage kwijt toen ze uit de taxi stapte bij de luchthaven. Nadat de taxi was weggereden, constateerde ze dat haar tas was vergeten. Volgens de commissie heeft de taxichauffeur de tas gestolen. De verzekeraar wilde in eerste instantie een deel van de spullen uit de tas vergoeden. Volgens de verzekeringsvoorwaarden zijn diefstalgevoelige persoonlijke bezittingen alleen verzekerd als een verzekerde daar extra goed op let.

Volgens het Kifid is er slechts sprake geweest van een moment van onbedachtzaamheid. Om die reden moet Interpolis de volledige schade dekken. Bij het Kifid komen jaarlijks tientallen van dit soort klachten binnen. Lang niet alle klagers krijgen hun zin. Het klachteninstituut benadrukt dat per geval apart beoordeeld moet worden of er sprake is van voldoende of onvoldoende voorzichtigheid.