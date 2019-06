Internationaal verdrag tegen geweld op werk

De International Labour Organization (ILO) heeft in Genève een nieuw verdrag tegen geweld en intimidatie op het werk aangenomen. Volgens vakbonden FNV en CNV gaat het om een grote stap om werknemers wereldwijd het recht te geven op een veilige werkplek. Hiervoor is jarenlang gelobbyd en campagne gevoerd.

De ILO is de arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties (VN) waarin regeringen, werkgevers- en werknemersorganisaties samenwerken. In het bindende verdrag zijn afspraken gemaakt over de bescherming van werknemers. Lidstaten die het verdrag onderschrijven moeten geweld en intimidatie bij wet verbieden. In veel landen is dit nu nog niet het geval. Verder is vastgelegd dat huiselijk geweld impact heeft op de werkvloer en dat werkgevers hun werknemers daarin kunnen bijstaan.

„Ook in Nederland is er nog veel werk te verrichten om werknemers beter te beschermen”, zegt FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. „We willen zo snel mogelijk in gesprek met de Nederlandse regering en werkgeversorganisaties over hoe het nieuwe ILO-verdrag in nationale wetgeving omgezet kan worden.”