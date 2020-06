Interieurketen CASA: surseance heeft geen gevolgen voor Nederland

Het uitstel van betaling dat interieurketen CASA heeft aangevraagd in België, heeft geen directe gevolgen voor personeel in Nederland. Dat meldt een woordvoerster van de winkelketen, die in handen is van de familie Blokker.

Het van oorsprong Belgische CASA vroeg bij de rechtbank in Turnhout surseance aan. Die moet de onderneming ademruimte geven voor een volledige doorstart. De coronapandemie dwong de keten een aanzienlijk deel van zijn 500 vestigingen, die zijn verspreid over acht landen, tijdelijk sluiten. Dat leidde tot grote betalingsproblemen.

In Nederland heeft CASA 36 winkels en circa 320 medewerkers. De surseance heeft volgens een woordvoerster geen betrekking op die winkels, maar alleen op de Belgische vennootschap van CASA.

CASA was lange tijd onderdeel van Blokker Holding, maar maakte zich daar in 2016 van los. Sindsdien is het bedrijf in handen van de familie Blokker. De winkelketen opende zijn eerste vestigingen in Nederland overigens pas in 2018. Aanvankelijk was het de bedoeling dat ruim honderd filialen van Xenos tot CASA werden omgebouwd, maar dat aantal ligt nu veel lager.

Voor de doorstart rekent CASA op speciaal krediet voor de coronacrisis en privékapitaal. Voor wat betreft dat laatste vermoedt de Belgische vakbond ACV Puls dat de familie Blokker opnieuw met geld over de brug wil komen.