„Interesse in elektrische auto blijft gelijk”

Nederlanders lopen nog niet warm voor een elektrische auto. Met zo’n auto kan weliswaar steeds verder worden gereden en er zijn meer laadpunten, maar de interesse in volledig elektrische auto’s is het afgelopen jaar gelijk gebleven, meldt de ANWB.

De organisatie doet ieder jaar onderzoek naar de opkomst van de elektrische auto. Uit de Elektrisch Rijden Monitor 2018 blijkt dat ongeveer vier op de tien Nederlanders geïnteresseerd zijn in een elektrische auto. Ongeveer een kwart heeft er geen behoefte aan en een grote groep (40 procent) staat hier neutraal in.

Volgens de ANWB zijn de hoge aanschafprijs en de beperkte actieradius de belangrijkste redenen voor een consument om geen elektrische auto te kopen. Het gemiddelde rijbereik van een elektrische auto met een aanschafprijs van 50.000 euro is gestegen van 221 kilometer in 2017 naar 264 kilometer en het aantal laadpunten is bijna verdubbeld: van 19.041 naar 36.000 exemplaren.