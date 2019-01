Interbank had marktrente moeten volgen

Interbank had bij een doorlopend krediet niet zomaar de rente hoog mogen houden, terwijl de rente in de markt omlaag ging. Dat oordeelt de Commissie van Beroep van klachteninstituut Kifid.

Wie een doorlopend krediet afsluit mag verwachten dat de rente op die lening in de pas blijft met de marktrente, stelt de commissie. Er is uitspraak gedaan in twee zaken van klanten van Interbank, een dochter van het Franse Crédit Agricole.

Volgens de commissie is in een van de zaken duidelijk dat de bank tussen 2011 en 2015 niet meeging met de marktrente. De bank moet de zogeheten kredietvergoeding over deze periode daarom opnieuw gaan berekenen. In de andere zaak gaat het nog om een tussenuitspraak. Hier moet nog nader worden onderzocht of de rente altijd de marktrente heeft gevolgd.

De Stichting Geldbelangen strijdt al jaren tegen de soms veel te hoge rente die kredietbanken hanteren bij doorlopende kredieten met een variabele rente. De stichting staat gedupeerde consumenten van deze ‘wurgkredieten’ bij en spreekt van een overwinning. Interbank zegt blij te zijn dat de commissie duidelijkheid heeft verschaft. De bank gaat de uitspraak verwerken in zijn lopende compensatieregeling.