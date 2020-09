‘Intensieve gesprekken’ KLM en vakbonden over reorganisatie

KLM voert stevige gesprekken met de vakbonden over de bezuinigingen die de luchtvaartmaatschappij wil doorvoeren. Het bedrijf moet voor 1 oktober met een herstelplan komen, waarin KLM de kosten structureel met 15 procent moet verlagen. Van de 33.000 banen verdwijnen er daardoor tussen de 4500 en 5000.

„We zitten in het midden van hele intensieve gesprekken”, laat topman van KLM Pieter Elbers weten. „Het is onze bedoeling het op 1 oktober rond te hebben.” Elbers noemt die datum een „harde deadline”.

KLM streeft naar een besparing op arbeidskosten van 20 procent. „Een van de sleutelvoorwaarden is een loonoffer van het personeel”, aldus Elbers. Tweeduizend werknemers hebben tot nu toe vrijwillig ontslag genomen. Volgens Elbers moeten ook aandeelhouders „een offer” doen.

Cabinevakbond VNC, de grootste vakbond bij KLM, liet eerder deze week weten te twijfelen aan de haalbaarheid van de deadline. In de maandag gehouden onderhandelingen over een sociaal plan is volgens de bond amper vooruitgang geboekt.

KLM heeft 3,4 miljard euro steun toegezegd gekregen van de Nederlandse overheid om de coronacrisis door te komen. Een van de voorwaarden voor de steun is dat KLM met een herstelplan komt.