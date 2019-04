Intel waarschuwt voor zwak kwartaal

Intel verwacht dat de opbrengsten in het lopende tweede kwartaal onder de verwachtingen van de markt uit zullen komen. Verder zet de chipgigant ook het mes in zijn eerder uitgesproken omzetprognose voor heel het jaar, zo bleek donderdag uit een handelsbericht. Het aandeel Intel kelderde in de Amerikaanse nabeurshandel fors.

Intel rekent voor het huidige tweede kwartaal op een omzet van 15,6 miljard dollar en een winst per aandeel van 0,89 dollar. Kenners rekenden in doorsnee op bijna 16,9 miljard dollar aan opbrengsten. Voor heel 2019 staat de verwachting nu op 69 miljard dollar, waar Intel in januari nog mikte op 71,5 miljard dollar aan omzet over heel 2019.

„We kijken met een voorzichtigere blik naar het jaar, maar we verwachten dat de marktomstandigheden in de tweede helft verbeteren”, zo zei topman Bob Swan in een verklaring. Intel heeft last van een afzwakkende vraag naar chips, onder meer door de wereldwijde economische afkoeling.

Intel is de wereldwijd toonaangevende producent van chips voor computers en laptops. Maar op het gebied van smartphones en tablets, een belangrijke groeimarkt voor de chipindustrie, is het bedrijf een veel kleinere speler. Daarom zette de onderneming ook zeer sterk in op technologie voor datacentra, gezien de groei in de clouddienstverlening.

Volgens Swan heeft Intel ook last van de „explosieve groei” die bij dat onderdeel in 2018 werd behaald, en van klanten die nog met flinke voorraden zitten. Volgens hem hield Intel al rekening met een afzwakkende vraag naar technologie voor datacentra. De vertraging duurt nu „wat langer dan we anticipeerden”, zo zegt hij in een verklaring.

Het was overigens de eerste cijferpresentatie van Swan als permanente topman van de onderneming. Daarvoor bekleedde hij enige tijd de dubbele functie van interim-topman en financieel bestuurder. In het eerste kwartaal kwam de omzet van Intel uit op 16,1 miljard dollar, nagenoeg gelijk aan een jaar eerder. De winst bedroeg bijna 4 miljard dollar, of 0,87 dollar per aandeel.