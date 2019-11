Intel kan vraag naar pc-chips niet bolwerken

De aanhoudende vraag naar chips voor pc’s zorgt voor de nodige breinbrekers bij Intel. De Amerikaanse chipreus heeft zijn klanten laten weten dat leveringen nog steeds vertraging oplopen. Volgens Intel zijn de chipvoorraden beperkt en blijven de leveringen krap.

’s Werelds grootste chipmaker worstelt in zijn fabrieken met de omzetting naar meer geavanceerde technieken. Dat zorgde voor capaciteitsbeperkingen. Intel gaf dit jaar prioriteit aan de rendabelste chips, wat bij andere divisies tekorten veroorzaakte.

Intel zet naar eigen zeggen de nodige stappen met het uitbreiden van de productiecapaciteit. Dat zorgt voor een groter aanbod in de tweede jaarhelft. Maar dat is volgens Intel nog niet genoeg om de aanhoudende marktgroei het hoofd te kunnen bieden. „Ondanks alle inspanningen hebben we dit nog niet opgelost”, zo valt te lezen.

Tegelijkertijd bevestigde Intel zijn eerder afgegeven verwachtingen voor het vierde kwartaal. Daarbij zal met name de vraag naar chips voor datacenters de resultaten een impuls geven.