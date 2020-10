Inspire Brands neemt Dunkin’ Brands over voor 8,8 miljard dollar

Restaurantbedrijf Inspire Brands kondigde vrijdag aan dat het Dunkin ‘Brands, eigenaar van de Dunkin’ donut en Baskin-Robbins ijsketens, overneemt voor 8,8 miljard dollar (7,54 miljard euro). Inclusief schulden kan de transactie oplopen tot 11,3 miljard dollar, aldus het bedrijf in een verklaring. Investeringsmaatschappij Inspire is al eigenaar van de restaurantketens Arby’s, Buffalo Wild Wings, Sonic Drive-In en Jimmy John’s.

De Dunkin’-keten, opgericht in 1950 in de noordoostelijke staat Massachusetts van de VS, staat bekend om zijn verscheidenheid aan donuts en om zijn koffie- en ontbijtsandwiches. Baskin-Robbins begon in 1945 in Californië en heeft naam gemaakt met zijn 31 smaken ijs. Beiden merken zijn goed voor meer dan 20.000 distributiepunten in meer dan 60 landen.

Dunkin ’Brands, een voormalige dochteronderneming van de Allied Domecq-groep, werd in 2005 gekocht door de Franse wijn- en sterke drankgroep Pernod Ricard en een jaar later verkocht voor 2,4 miljard dollar aan drie investeringsfondsen: Bain Capital, Carlyle en Thomas H. Lee. Door Dunkin ’toe te voegen, bezit Inspire Brands in totaal meer dan 31.600 restaurants, met een gecombineerde omzet van 26 miljard dollar en 600.000 werknemers.