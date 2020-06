Inspectie SZW onderzoekt veiligheid voor Schiphol-personeel

De Inspectie SZW onderzoekt momenteel hoe werknemers op Schiphol in coronatijd hun werk moeten uitvoeren. Dat bevestigde de instantie na een bericht van vakbond FNV, die lang aandrong op een dergelijke toets. Campagneleider Joost van Doesburg van FNV is blij met de aandacht van de inspectie, al noemde hij het ook „triest” dat het nodig is.

Schipholmedewerkers voeren dinsdagavond actie om aandacht te vragen voor hun veiligheid. Op een van de parkeerplaatsen komen ze bijeen om meer maatregelen van de directie af te dwingen. FNV lanceert dan ook een meldpunt, waar alle medewerkers van Schiphol ervaringen kunnen delen. Die verzameling stelt de bond naar eigen zeggen in staat de klachten en eisen nog beter te onderbouwen.

Naast betere bescherming eist FNV meer zekerheid over baanbehoud. De meeste beveiligers, schoonmakers en het grondpersoneel zijn flexwerkers.

De Inspectie SZW heeft twee weken geleden een inspectie gedaan op de luchthaven. Daarbij zijn documenten meegenomen die de toezichthouder nu bestudeert, laat een woordvoerster weten. Het gaat om stukken met informatie over voorzorgsmaatregelen en de inschatting van de risico’s op de luchthaven. De Inspectie SZW wil nagaan of maatregelen om luchthavenpersoneel en beveiligers te beschermen tegen coronabesmettingen afdoende zijn. Dergelijk onderzoek doet de inspectie als er een vermoeden is van risico’s voor de veiligheid of gezondheid van personeel, aldus de zegsvrouw.