„Inspectie onderzoekt kinderarbeid onder vloggers”

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat onderzoeken of kinderen die vloggen slachtoffer zijn van kinderarbeid. Dat schrijft het AD. Er staan inmiddels 652 YouTubers ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK), een groot aantal van hen is minderjarig.

Het aantal YouTubers dat hun kanaal commercieel exploiteert is explosief gegroeid. Waren er volgens gegevens van de KvK in 2015 nog 48, tegenwoordig zijn het er 652. „We onderzoeken of er bij commerciële kindvloggers sprake is van kinderarbeid”, zegt Paul van der Burg van de inspectie. „We sluiten niet uit dat de wet wordt overtreden.”

Kindvloggers maken, vaak geholpen door hun ouders, eigen video's die ze op onlineplatforms zoals YouTube en Instagram delen. Ze testen speelgoed of make-up in de filmpjes of showen kleding. Een snelgroeiende groep kinderen is zeer succesvol en verdient tienduizenden euro's.