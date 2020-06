InsingerGilissen start onderzoek naar slavernijverleden

De bank InsingerGilissen start een eigen onderzoek naar betrokkenheid bij het Nederlandse slavernijverleden. Dat meldt de bank in een reactie aan het ANP. Vorige week liet InsingerGilissen al weten dat de kwestie intern onder de aandacht zou komen.

InsingerGilissen zegt zich niet te willen herkennen in racisme, onderdrukking of slavernij. „Het Nederlandse slavernijverleden is te betreuren net als het feit dat voorgangers van InsingerGilissen daar mogelijk bij betrokken zijn geweest. Wij starten een eigen onderzoek om na te gaan wat de betrokkenheid nu precies is geweest om het bewustzijn onder collega’s te vergroten en volledig transparant te zijn naar onze belanghebbenden.”

Het Nederlandse bankiershuis Insinger & Co, rechtsvoorganger van InsingerGilissen, bezat ten tijde van de Nederlandse afschaffing van de slavernij in 1863 ruim 1500 Afrikaanse slaven. Dat zegt geschiedkundige Karin Lurvink. Zij deed onderzoek naar de impact van slavernij op banken en verzekeraars in Nederland in de 18e eeuw. Insinger & Co kreeg na de afschaffing van de slavernij een financiële compensatie van de Nederlandse overheid.