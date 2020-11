INretail: Black Friday veilig gespreid over lange periode

Winkeliers willen dit jaar de acties rond Black Friday, op 27 november, vanwege het coronavirus een week eerder starten en tot wel een week langer laten doorlopen. Dat meldt brancheorganisatie INretail na onderzoek. Volgens het onderzoek willen winkels per se bezoekerspieken voorkomen en sturen ze aan op spreiding.

Vakbond FNV riep de detailhandel zaterdag op om dit jaar Black Friday compleet over te slaan. Bestuurders van FNV Handel roepen de werkgevers op om „de volksgezondheid niet ook in de uitverkoop te zetten”.

INretail zegt echter vertrouwen te hebben in een veilig verloop. „Het is ook in ons land allereerst een online marketingfenomeen. Consumenten kunnen dus kiezen hoe ze willen kopen. Daar spelen ondernemers actief op in, want velen hebben behalve winkels ook een webshop. Winkelbedrijven melden aan INretail dat kortingsacties een middel zijn om consumenten te verleiden op rustiger dagen en tijdstippen hun aankopen te doen en zo te helpen een bezoekerspiek te voorkomen”, aldus de brancheorganisatie.

Mode-, schoenen- en sportwinkels, maar ook woonwinkels op boulevards en tuincentra, doen volgens INretail alles aan een ‘coronaveilig’ verloop. Acht op iedere tien ondernemers die wel (kortings)acties organiseren, treffen extra maatregelen bovenop de richtlijn ‘Verantwoord winkelen’. Nog strenger deurbeleid en een mondkapjesplicht worden, naast goed zichtbare hygiënemaatregelen, veel genoemd in het onderzoek.

Volgens het onderzoek doet minder dan de helft van de ondernemers in non-food in de hoofdwinkelcentra mee aan Black Friday. Van de ondernemers die vorig jaar op Black Friday inspeelden, doet 35 procent dit jaar zelfs niets.