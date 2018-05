Innogy voelt concurrentiedruk in Nederland

Energiebedrijf Innogy kampt met aanhoudende druk van concurrenten op de Nederlandse en Belgische energiemarkt. Het moederbedrijf van onder meer Essent maakte bekend dat het aantal klanten in Nederland en België in het eerste kwartaal van het jaar verder is afgenomen. Naast Essent bestaat de Nederlandse en Belgische tak van Innogy uit energiedirect.nl en Powerhouse.

In een jaar tijd daalde het aantal Nederlandse en Belgische klanten van Innogy, die onder één noemer worden gevangen, met 74.000 tot 4,3 miljoen. Verder werd Innogy op de Nederlandse en Belgische markt verrast door hogere grondstofprijzen. Die waren het gevolg van het koude weer en de grotere vraag. Al met al viel de brutowinst van de consumententak van Innogy in Nederland en België een kwart lager uit op 69 miljoen euro. De omzet steeg met 16 procent tot 1,3 miljard euro.

Het moederbedrijf sloot het kwartaal af met een winst van 642 miljoen euro, hetgeen 10 miljoen euro meer was dan een jaar eerder. De totale omzet daalde met 6 procent tot 11,6 miljard euro.