Inkomens huishoudens omhoog in 2018

Het totale reële beschikbare inkomen van Nederlandse huishoudens is in 2018 met 2,6 procent gestegen. Dat komt neer op de sterkste groei sinds 2001 toen een plus werd opgetekend van 6,4 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe macro-economische cijfers over de financiën van huishoudens.

Het statistiekbureau gaf aan dat op basis van deze cijfers geen uitspraak is te doen over de verdeling van de inkomensontwikkeling over de verschillende huishoudensgroepen. De groei van het beschikbaar inkomen was in 2018 in lijn met de groei van het bruto binnenlands product (bbp). In 2017 bleef de groei beduidend achter bij de economische vooruitgang, aldus het CBS.