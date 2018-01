Inkomen van 400 vissersgezinnen staat op de tocht

Noordzeevissers maken zich grote zorgen over een cruciale stemming die dinsdag in het voltallige Europees Parlement (EP) in Straatsburg plaatsvindt. Als de parlementariërs de zogeheten pulstechniek afserveren, staan de inkomens van zeker vierhonderd vissersgezinnen op de tocht.

Cas Caljouw, eigenaar van de Arnemuidense kotter ARM 25 Deo Volente, begrijpt er niets van. „Puls is zó duurzaam. We gebruiken de helft minder brandstof dan vroeger, onze CO2-uitstoot gaat even zo hard omlaag, we vissen selectiever en we sparen de zeebodem. Maar in Europa lopen we tegen een muur.”

Een monsterverbond van Franse en Britse kustvissers en de Franse tak van de Bloom Association, een internationale groepering van milieuactivisten, voert deze dagen een keiharde campagne om de europarlementariërs aan hun kant te krijgen. Het lijkt er steeds meer op dat zij succes boeken.

„Pure leugens verspreiden ze”, briest voorman Pim Visser van brancheorganisatie VisNed, die samen met collega’s van de Nederlandse Vissersbond tussen Brussel en Straatsburg pendelt om te lobbyen. „Het gaat niet meer over wetenschappelijke gegevens, maar over emotie en iets niet aan Nederland gunnen. Onze vissers worden weggezet als kapitalistische grootverdieners waar kleine Franse vissers niet tegenop kunnen.”

Activisten van Bloom sprongen woensdag in Brussel in witte pakken tussen de parlementariërs. Ze wrongen zich in bochten om de suggestie te wekken dat vissen op gruwelijke wijze worden geëlektrocuteerd. Een filmpje van de act ging via sociale media rond onder de vissers op zee. Die reageerden ontzet. „Waar zouden we dit aan verdiend hebben?”

Ook europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP), die zich in de visserijcomissie van het EP sterk heeft gemaakt voor de puls, is aangeslagen. „Tegen dit soort waanzinnige beelden moeten we opboksen.”

Ruim 80 kotters uit Zeeuwse en Zuid-Hollandse havens, Urk, Den Helder en Texel met bij elkaar zeker 400 opvarenden zijn de afgelopen jaren met EU-ontheffing omgebouwd voor de pulsvisserij.

De nieuwe techniek schrikt vissen die op de zeebodem leven met zwakstroomstootjes op, zodat ze omhoog zwemmen, het net in.

Afhankelijk van de grootte van de kotter kost het ombouwen 200.000 tot 400.000 euro. „Die investering is voor niets geweest als de ontheffing vervalt”, zegt de Urker wethouder Post. Hij reist maandag naar Straatsburg om de visserijorganisaties bij te staan. Die doen dan een laatste poging om het tij te keren.

Het kabinet staat vierkant achter de vissers. Minister Schouten (Visserij) stak Pim Visser vrijdag in een telefoongesprek een hart onder de riem. De Nederlandse ambassade in Parijs verspreidt via sociale media voorlichtingsmateriaal over de pulsvisserij.

