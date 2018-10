Ingenieur werft personeel in winkel op Utrecht Centraal

Nieuw: een winkel waar ingenieurs in gesprek gaan met voorbijgangers.

Station Utrecht Centraal heeft sinds gisteren zo’n bijzondere winkel of pop-upstore. Gerund door ingenieursbureau Antea Group.

Medewerkers vertellen er over hun werk. „We willen mensen laten zien wat we doen, maar vooral ook van hen horen wat er bij hen leeft en waar wij volgens hen onze denkkracht op in moeten zetten”, vertelt Eelke Dute, een van de initiatiefnemers.

Doel is onder andere jongeren warm te maken voor het ingenieurswerk. Dat gebeurt door te laten zien aan welke projecten het bureau werkt: van innovatieve dijk voor droge voeten tot dronetechniek, van slimme autoweg tot energieneutrale woonwijk.

In de winkel kan ook een game gespeeld worden: de ”Domtoren Challenge”. In deze challenge staat de restauratie van de toren centraal. Antea Group is daarbij betrokken.

Bezoekers kunnen de Domtoren virtueel beklimmen en allerlei handelingen uitvoeren.