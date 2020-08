ING zet ruim een miljard opzij vanwege coronacrisis

ING heeft in het tweede kwartaal vanwege de coronacrisis meer dan 1,3 miljard euro opzij moeten zetten voor leningen die mogelijk nooit worden terugbetaald. Mede daardoor is de nettowinst van de bank met meer dan 79 procent gekelderd tot 299 miljoen euro.

De coronacrisis raakt het financiële concern sterk. Vanwege de economische neergang en onzekerheid die gepaard gaan met alle coronamaatregelen dreigen veel klanten, bijvoorbeeld bedrijven in de olie- en gassector, in problemen te komen. In het eerste kwartaal pakte de winst van ING daardoor ook al flink lager uit. Toen ging nog 661 miljoen euro naar de stroppenpot.

Dat de voorzieningen in de voorbije periode flink zijn opgelopen komt volgens ING onder meer door „enkele grote dossiers” in Duitsland, Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Nederland. Er is onder meer een aanzienlijke voorziening genomen vanwege een fraudekwestie bij een klant. De bank werd afgelopen periode genoemd als een van de schuldeisers van de door een boekhoudfraude in financiële problemen geraakte Duitse betalingsdienstverlener Wirecard.

ING maakte onlangs al bekend rond de 300 miljoen euro af te moeten schrijven op zogeheten goodwill. Die boekhoudkundige ingreep was nodig omdat bepaalde bezittingen op de balans door de coronacrisis een stuk minder waard zijn geworden. Vanwege de coronacrisis werd daarnaast een al langer lopend plan om het aantal bankkantoren terug te brengen, versneld uitgevoerd. ING kondigde in juli aan een kwart van de kantoren in Nederland te sluiten. Daarbij vallen geen gedwongen ontslagen.

Ondanks alle tegenwind lukte het de bank om de baten afgelopen kwartaal op peil te houden, op zo’n 4,7 miljard euro. De onlangs aangetreden topman Steven van Rijswijk benadrukt dat de bank ondanks de omstandigheden de rente-inkomsten maar licht zag terugzakken vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Ook kreeg ING meer geld binnen uit diensten voor bijvoorbeeld beleggers op de financiële markten. Afgezien van de genomen voorzieningen ging het daarom nog best goed met de bank, vindt Van Rijswijk. De belangrijke CET1-graadmeter voor de kapitaalbuffer van het financiële concern is tevens verbeterd.

ING merkt aan tal van graadmeters hoe de economie ervoor staat. Zo dikte de hoeveelheid spaargeld die particulieren bij ING hebben uitstaan afgelopen periode met miljarden euro’s aan. Dat kwam omdat mensen massaal de hand op de knip hielden vanwege de coronamaatregelen. Van Rijswijk weet nog niet of het zwaartepunt van de coronacrisis in financieel opzicht al achter de rug is. Maar als de macro-economische vooruitzichten niet verder verslechteren, schat hij in dat er in de tweede helft van het jaar minder geld naar de stroppenpot hoeft te gaan.