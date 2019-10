ING wil geld terug van Nigeriaanse olieman

ING probeert 2,2 miljoen dollar terug te krijgen van een Nigeriaanse oliehandelaar. Hij zou schulden niet hebben afbetaald. Daarom wil de bank beslag laten leggen op huizen van de Nigeriaan in Londen. Ook het Zwitserse Credit Suisse maakt aanspraak op panden van hem.

Een en ander is naar buiten gekomen tijdens een Britse rechtbankzitting. Volgende maand is er nog een zitting in de zaak en dan zullen waarschijnlijk meer schuldeisers zich melden. De Nigeriaan zou met zijn bedrijf Taleveras Energy meer dan 5 miljoen dollar aan schulden hebben. Hij was zelf niet bereikbaar voor commentaar. Credit Suisse wist eerder al zijn privévliegtuig te bemachtigen.