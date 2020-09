ING wil af van bedrijf dat geld wegsluisde uit Rusland

ING is bezig afscheid te nemen van het Nederlandse bedrijf Tristane Capital bv dat vooral in 2014 betrokken was bij het wegsluizen van dubieus geld uit Rusland via een Poolse dochter van ING. Bronnen bij ING bevestigen berichtgeving van het FD daarover.

De Poolse dochter van ING hielp klanten jarenlang om het geld uit Rusland naar het Westen te sluizen. Volgens het FD zijn de sleutelspelers in deze kapitaalvlucht „twee obscure Nederlandse vennootschappen” die jarenlang bankierden bij ING Bank Slaski, de Poolse tak van ING. In 2018 werd de klantrelatie met de andere partij, Schildershoven Finance bv, al beëindigd, aldus het FD.

Een en ander blijkt uit Amerikaanse geheime staatsdocumenten en meldingen van verdachte transacties die zijn ingezien door de krant. De gegevens zijn in handen van het onderzoekscollectief International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) waarbij ook Trouw en onderzoeksplatform Investico zijn betrokken.

Het wegsluizen gebeurde via zogeheten spiegeltransacties, waarbij gelijktijdig in de ene valuta gekocht en in een andere wordt verkocht. Spiegeltransacties zijn niet verboden, maar op de banken die ze faciliteren rusten zware antiwitwasverplichtingen, aldus het FD.

ING werkt sinds 2017 met een programma om witwassen en andere financiële criminaliteit beter te herkennen en te bestrijden. „Dit zijn transacties van de jaren daarvoor”, aldus bronnen bij de bank.