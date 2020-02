ING: werkloosheid loopt dit jaar iets op

De werkloosheid in Nederland stijgt dit jaar naar verwachting een beetje. In december zit volgens het economisch bureau van ING waarschijnlijk 3,5 procent van de beroepsbevolking zonder werk, tegenover 3 procent in januari.

De Nederlandse arbeidsmarkt bevindt zich momenteel nog op haar piek, aldus ING. Nog nooit was de werkloosheid zo laag en het aantal vacatures zo hoog. „Het kan de komende tijd nauwelijks nog beter gaan”, zegt macro-econoom Marcel Klok van ING.

Bedrijven hebben nu relatief veel moeite om geschikt personeel te vinden. Maar de druk op de arbeidsmarkt wordt waarschijnlijk minder in de komende maanden. Volgens ING daalde het aantal bedrijven dat personeelstekorten als belemmering ervaart, tijdens de afgelopen kwartalen al van 25,3 naar 22,8 procent.

De voorspelde stijging van de werkloosheid wordt niet alleen veroorzaakt door een dalende vraag bij werkgevers. Ook zijn de komende tijd wat meer mensen op zoek naar een baan. Volgens de bank neemt het arbeidsaanbod in de komende vijf jaar toe met ongeveer 207.000 mensen.