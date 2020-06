ING: Wegblijven toerist kost 4 miljard

Doordat buitenlandse toeristen deze zomer wegblijven en door andere maatregelen om de coronacrisis in te dammen zoals de 1,5 meterregel loopt de toeristische sector in Nederland in juli en augustus zo’n 4 miljard euro mis.

Dat berekenden economen van ING donderdag. Het verlies komt bovenop de sterke daling van de bestedingen in de afgelopen periode.

Daarbij is de bank ervan uitgegaan dat reizen binnen Europa deze zomer weer kan en dat het vliegverkeer langzaamaan op gang komt. Mochten Europese grenzen gesloten blijven valt het verlies hoger uit.

Vooral de afname van het aantal buitenlandse reizigers laat zich voelen. Dat aantal neemt dit jaar in Nederland met 60 procent af ten opzichte van vorig jaar, zo verwacht het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC).

Het NTBC rekent nu op circa 8 miljoen buitenlandse toeristen, een daling van 60 procent van de ruim 20 miljoen toeristen uit het buitenland die vorig jaar Nederland bezochten. Die toeristen geven naar verwachting 5,2 miljard euro uit en dat is 64 procent minder dan vorig jaar.

Het aantal Nederlanders dat in eigen land op vakantie gaat, daalt met ongeveer de helft tot 12,5 miljoen. Veel Nederlanders hebben bijvoorbeeld de afgelopen tijd vakanties in eigen land laten zitten door de coronamaatregelen.

Mogelijk dat 1 miljoen Nederlanders er alsnog voor kiezen om de buitenlandse vakantieplannen om te zetten in een binnenlandse. Alles bij elkaar kan dat volgens ING voor een impuls van 400 miljoen euro voor de sector zorgen.

Thuisblijvers die normaal gesproken wel op vakantie gaan, zouden daarnaast met uitstapjes deze zomer de sector een impuls van 300 miljoen euro kunnen geven. Verder berekende ING dat een deel van het geld dat voor vakanties was gereserveerd nu ook aan andere zaken worden uitgegeven. Dit gaat naar schatting om zo’n 600 miljoen euro.