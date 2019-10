ING weerstaat ongunstig renteklimaat

ING weerstaat het ongunstige renteklimaat. Het financiële concern heeft zijn rente-inkomsten afgelopen kwartaal licht opgevoerd ten opzichte van een jaar eerder. Naar eigen zeggen heeft de bank daarmee goed gepresteerd ondanks de aanhoudende lage rentes in de markt.

De rentebaten dikten met 0,8 procent aan tot 3,5 miljard euro. Ook de inkomsten uit commissies gingen omhoog, terwijl de totale baten een kleine daling lieten zien. ING had ook te maken met extra kosten in verband met de inspanningen van de bank om het interne antiwitwasbeleid te verbeteren. Over de gehele linie zakte de onderliggende winst met ruim 11 procent tot 1,3 miljard euro.

Als puur naar het nettoresultaat wordt gekeken, ging de winst overigens met ruim 73 procent omhoog. Dat komt omdat ING in het derde kwartaal van vorig jaar eenmalig een boete van 775 miljoen euro moest betalen wegens nalatig optreden tegen witwassen.

ING meldde verder dat commissaris Robert Reibestein de bank met ingang van volgend jaar gaat verlaten. Hij vertrekt om gezondheidsredenen.