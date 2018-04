ING: vrijmarkten goed voor 305 miljoen euro omzet

Verkopers op de vrijmarkt verwachten op Koningsdag voor 305 miljoen euro aan spullen te verkopen. Dat meldt ING op basis van onderzoek onder 4000 volwassen Nederlanders. Een kwart van hen is van plan zelf te gaan verkopen, 68 procent denkt een vrijmarkt te bezoeken. De verkopers verwachten gemiddeld zo’n 90 euro te verdienen, ongeveer evenveel als in voorgaande jaren. Kopers zijn van plan zo’n 33 euro per persoon uit te geven.

„Op de vrijmarkt vinden veel producten hun tweede of derde leven. Het effect van de verkopen op de economie is beperkt. De opbrengst zit vooral in de betere benutting van goederen en een goed gevoel”, zegt ING-econoom Thijs Geijer.

Voor vier van de tien ondervraagden is het opruimen van de garage of de zolder de belangrijkste reden om op de vrijmarkt te gaan staan. Een kwart noemt de sfeer en de gezelligheid als eerste. Ook kopers vinden de gezelligheid belangrijk.