ING voorziet stabiele omzet voor autobranche in 2020

De Nederlandse autobranche ziet zijn omzet dit jaar waarschijnlijk stabiliseren. Dat verwacht het economisch bureau van ING. Waarschijnlijk worden er minder nieuwe auto’s verkocht dan vorig jaar, maar autobedrijven kunnen dat op andere manieren compenseren. Zo stijgt de gemiddelde nieuwprijs van auto’s al enige tijd door een groter aandeel elektrische auto’s en meer SUV’s. Daarnaast vraagt een groter en ouder wagenpark om meer onderhoud wat gunstig is voor de werkplaats.

Volgens ING zakt de autoverkoop na een wervelend einde van 2019 weer even wat terug. In de laatste maanden van vorig jaar werden er nog veel duurdere zakelijke elektrische auto’s op kenteken gezet om verhoging van de bijtelling voor te zijn. Door de verhoging van de bijtelling per begin dit jaar verschuift de focus van autokopers waarschijnlijk meer naar goedkopere elektrische modellen.

De bank gaat in zijn prognoses voor de automarkt uit van 430.000 verkochte auto’s in 2020. Dat is ongeveer 4 procent minder dan vorig jaar. ING is hiermee net iets optimistischer dan autobrancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging. Voor 2020 houden zij het vooralsnog op een verkoopniveau van 425.000 personenauto’s, waarvan minimaal 10 procent elektrisch.

Nederland is de laatste jaren meer en meer een occasionland geworden met veel oudere auto’s, merkt ING op. Particulieren blijven steeds langer in hun auto rijden. In tien jaar is het aantal auto’s van vijftien jaar of ouder gestegen van 12 naar 23 procent. Met private lease wordt een nieuwe auto wel voor een grotere groep aantrekkelijk, maar een sterke prikkel om oudere auto’s eerder te vervangen is er volgens de bank nog niet.