ING voert negatieve rente in voor vermogende klanten

ING voert een negatieve rente in voor klanten met rekeningen waarop meer dan 1 miljoen euro staat. Het gaat daarbij om zowel betaalrekeningen als spaar- en beleggingsrekeningen, maakt de grootbank bekend. ING gaat over tot de verlaging vanwege de aanhoudende lage en negatieve rentes in de markt.

De wijziging gaat op 1 april in voor zakelijke klanten. Op 1 juli worden de veranderingen doorgevoerd voor particulieren. Vanaf dan wordt over iedere euro boven de grens van 1 miljoen euro een rentetarief van min 0,5 procent gerekend.

Volgens ING zijn er op dit moment circa 6400 zakelijke en particuliere klanten met rekeningen waarop meer dan 1 miljoen euro staat. Dat betekent dat slechts een heel klein deel van alle klanten te maken krijgt met negatieve rente, onderstreept de bank.

Ook voor andere rekeninghouders voert ING een renteverlaging door. Voor rekeningen van particulieren met saldi tussen de 100.000 euro en 1 miljoen euro geldt vanaf juli 0 procent rente, tegenover de nu nog geldende 0,01 procent.

Voor spaarrekeningen van particulieren tot één ton blijft de rente 0,01 procent. Daarmee volgt ING niet het voorbeeld van ABN AMRO, dat onlangs ook voor deze spaarders de rente op nul zette.

De gedaalde rentes waar banken mee kampen zijn deels een gevolg van beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Over een deel van het geld dat banken bij de ECB stallen, moeten ze een negatieve rente betalen. Daarnaast is al lange tijd sprake van een daling van de rente op geldmarkten waar ING spaar- en betaaltegoed investeert.