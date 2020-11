ING verwacht volgend jaar 2,6 procent economische groei

De Nederlandse economie zal volgend jaar met 2,6 procent groeien na een krimp van 4,3 procent dit jaar. Dat is de verwachting van het Economisch Bureau van ING dat met zijn nieuwe berekening iets positiever is dan eerder.

Halverwege 2022 zal de Nederlandse economie weer de omvang hebben van het slotkwartaal van 2019, aldus ING. In het gunstigste geval kan dit aan het einde van 2021 al het geval zijn. Sectoren die het zwaarst zijn getroffen door de crisis, zoals horeca, transport en zorg, zullen ook de sterkste groei laten zien. Ook zal de vraag naar uitzendkrachten toenemen.

„Het voorziene herstel is nog niet volledig, maar wel positiever dan verwacht aan het begin van de crisis”, aldus de bank. Daarbij houdt ING ook rekening met een terugval in het slotkwartaal van dit jaar.

De krimp in het lopende kwartaal zal volgens ING minder sterk zijn dan in het tweede kwartaal, toen de economie bijzonder hard door de crisis werd geraakt. Volgens de economen zijn de maatregelen tegen het coronavirus nu minder ingrijpend dan destijds. Ook zijn bedrijven beter voorbereid en consumenten meer gewend aan de restricties.

ING blijft erbij dat er nog veel onzeker is. Daarbij wordt onder meer op de uitrol van testen, quarantainebeleid en de beschikbaarheid van vaccins gewezen. De investeringen zullen voorlopig nog op een laag niveau blijven. De consumptie en de export zullen volgens de bank in een sneller tempo aantrekken.

Vanaf het tweede kwartaal volgend jaar zal de economie naar verwachting weer op stoom komen. Ook zullen faillissementen, reorganisaties en bedrijfsbeëindigingen gaan toenemen. Het herstel nu wordt mede ondersteund door steunmaatregelen van onder meer de overheid en monetaire regelingen.

Tegenover de economische groei staat volgens ING een stijging van de werkloosheid in 2021. Ook verslechtert de inkomensontwikkeling van veel huishoudens. „Zij zullen de economische gevolgen van het coronavirus, ondanks de groei, toch meer voelen dan in 2020”, zo klinkt het.

Verder merkt ING op dat veel huishoudens meer spaargeld opzij hebben gezet. Sinds het coronavirus, tussen maart en september, stegen de tegoeden op bankrekeningen van huishoudens met zo’n 33 miljard euro. Dat is twee keer zoveel als in dezelfde maanden een jaar eerder. Mogelijk dat consumenten meer aankopen zullen doen als de virusvrees is weggeëbd.