ING: Transactie uit FinCEN Files was administratieve fout

De transactie van 45 miljoen dollar die ING in 2014 probeerde te doen naar een dochterbedrijf van Vnesheconombank, terwijl die Russische staatsbank op een Amerikaanse sanctielijst stond, was een „administratieve fout”. Dat meldt ING woensdag in een reactie op het onderdeel van de onthullingen uit de FinCEN Files die de afgelopen dagen in media zijn gedaan.

ING zou volgens de mediaberichten met de transactie mogelijk sancties hebben proberen te ontwijken. Nu reageert ING dat de genoemde gesanctioneerde partij „geen partij was bij de betalingstransactie”, en dat een verwijzing naar de partij „ten onrechte was toegevoegd aan een van de systeemvelden voor de transactie”. ING zegt dat de fout in 2014 besproken was met de relevante Amerikaanse autoriteiten en dat er verder geen actie was ondernomen.

De Russische staatsbank Vnesheconombank stond in 2014 op de Amerikaanse sanctielijst vanwege de Russische annexatie van de Krim. Toen ING op 7 augustus van dat jaar 45 miljoen dollar (volgens de huidige koers ruim 38 miljoen euro) wilde overmaken naar Vnesheconombanks dochterbedrijf VEB Leasing, werd de transactie geblokkeerd. Een week later kon ING het bedrag wel overmaken, maar de Nederlandse bank liet daarbij wel de naam VEB Leasing weg uit de betaalgegevens. Bank of America, dat de gegevens controleerde, noemt deze werkwijze in de uitgelekt documenten „een poging om sancties te ontwijken”.

Ook werd uit de FinCEN Files (2600 documenten die gelekt werden aan de nieuwssite Buzzfeed) duidelijk dat de Russische oliemiljardair Roman Abramovitsj via bankrekeningen bij ING Nederland voor ruim 1 miljard euro aan transacties heeft gedaan die door Deutsche Bank als verdacht werden gezien. Op dat geval reageerde ING woensdag niet.

