‘ING-topman Hamers naar Zwitserse bank UBS’

Topman Ralph Hamers van ING wordt de nieuwe man aan het roer bij de Zwitserse bank UBS. Dat schrijft de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. Een woordvoerder van ING wilde geen commentaar geven op het bericht.

De 53-jarige Hamers zou de opvolger worden van Sergio Ermotti. Die heeft al meer dan acht jaar de leiding over de grootste bank van Zwitserland en zijn termijn wordt naar verluidt niet verlengd.

Woensdag kondigde ING op het laatste moment aan een obligatie-uitgifte op te schorten, zonder daarbij een duidelijke reden te geven. Volgens Financial Times werd die geplande uitgifte gestaakt omdat Hamers de raad van bestuur net op de hoogte had gesteld van zijn vertrek.

Hamers trad in 2013 aan als topman van ING. De bank bleef onder zijn leiding niet gespeend van schandalen. ING betaalde het Openbaar Ministerie in 2018 een boete van 775 miljoen euro wegens tekortkomingen bij de strijd tegen witwassen. In de nasleep van het schandaal trad financieel directeur Koos Timmermans af.

De witwaskwestie leidde ook tot vragen over Hamers’ eigen positie als hoogste baas van ING. Daarop liet hij meermaals weten aan te blijven als topman, met het argument dat hij zelf het voortouw wilde nemen bij de verbeterslag van het antiwitwasbeleid. Eerder in 2018 leidde een voorstel voor een fikse salarisverhoging voor de ING-topman ook tot veel kritiek.

Als topman van de grootste bank van Nederland staat Hamers al enige tijd voor de opgave om de winstgevendheid op peil te houden bij lage rentes. Dit gebeurde door kosten te besparen met efficiëntieslagen. Daarnaast zet ING steeds meer in op digitale diensten om internationaal meer klanten te trekken.