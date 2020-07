ING sterkste daler in AEX, Kiadis blinkt uit op Damrak

De AEX-index in Amsterdam is woensdag met verlies de handel uitgegaan. Daarbij bungelde ING onderaan in de index. Bij de kleinere fondsen op het Damrak viel de koerssprong van Kiadis Pharma op. Elders in Europa was het sentiment eveneens negatief. Zorgen over het economische herstel door de aanhoudende sterke stijging van het aantal coronabesmettingen in verschillende Amerikaanse staten hielden de markten in hun greep.

De AEX-index sloot de sessie 0,6 procent in de min op 572,18 punten. De MidKap zakte 1,3 procent tot 764,68 punten. Frankfurt, Parijs en Londen leverden tot 1,2 procent in.

ING (min 4,9 procent) was hekkensluiter in de AEX. Oud-topman Ralph Hamers van de bank wordt door het gerechtshof verzocht om tekst en uitleg te komen geven over het tekortgeschoten antiwitwasbeleid bij de bank. Gedupeerden van de kwestie spanden eerder een zogeheten artikel 12-procedure aan om vervolging van de bank en de oud-topman af te dwingen. Ook andere financiële fondsen als ABN AMRO en ASR stonden in de staartgroep.

Techinvesteerder Prosus ging aan kop in de hoofdindex met een winst van 2,6 procent. Philips sloot 0,9 procent lager. Het zorgtechnologieconcern gaat klinische commandocentra bouwen voor het grootste ziekenhuisnetwerk in de Verenigde Staten. Het gaat om een tienjarig contract ter waarde van 100 miljoen dollar.

Kiadis Pharma dikte dik 53 procent aan op de lokale markt. Het biotechnologiebedrijf heeft een licentiedeal gesloten met het Franse farmacieconcern Sanofi, waarbij Kiadis een betaling vooraf ontvangt van 17,5 miljoen euro. Volgens het bedrijf kan de deal in potentie meer dan 857 miljoen euro opleveren. Het draait om samenwerking bij de behandeling van een bepaalde vorm van bloedkanker. Analisten van KBC Securities schroefden het advies voor Kiadis op.

Electrolux klom 2,5 procent in Stockholm. De Zweedse maker van huishoudelijke apparatuur denkt dat het verlies in het tweede kwartaal lager zal uitvallen dan eerder gevreesd. Deutsche Post won in Frankfurt 0,7 procent. Het bedrijf achter onder meer bezorgdienst DHL presteerde in het afgelopen kwartaal boven verwachting dankzij een sterk gestegen vraag naar pakketbezorging en laat zijn werknemers meeprofiteren. Zij krijgen allen een bonus.

De euro was 1,1325 dollar waard, tegen 1,1297 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent goedkoper op 40,61 dollar. Brentolie steeg 0,1 procent in prijs tot 43,10 dollar per vat.