ING sluit negatieve rente in Duitsland niet uit

De Duitse tak van ING sluit niet uit dat het zijn klanten rente laat betalen over hun spaargeld in de toekomst. Dat heeft het hoofd van de consumentenbank gezegd tegen het Duitse economische tijdschrift WirtschaftsWoche. Op dit moment is dat echter nog niet aan de orde.

ING heeft in Duitsland 9,5 miljoen klanten en is daarmee de grootste onlinebank van het land. De bank legde de gratis betaalrekening al aan banden in het land en schafte een rentebonus voor nieuwe klanten af.

In Nederland heeft ING al een negatieve rente aangekondigd voor klanten met meer dan 1 miljoen euro op hun rekening. Klanten met een tegoed van meer dan een ton krijgen geen rente meer, maar hoeven nog niet te betalen. Kleinere spaarders krijgen 0,01 procent rente over hun tegoed.