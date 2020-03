ING schrapt dividend om coronacrisis

ING schrapt zijn dividend vanwege de coronacrisis. De bank volgt daarmee de aanbeveling van de Europese Centrale Bank (ECB) op. De ECB vroeg banken in de eurozone vrijdag om voorlopig geen dividend uit te keren aan aandeelhouders zolang de coronapandemie blijft duren.

ING zegt dat het besluit tot minstens 1 oktober zal gelden.

„Dit zijn buitengewone tijden voor ons allemaal. We zijn goed gekapitaliseerd en gefinancierd en we willen aandeelhouders graag een aantrekkelijk rendement bieden. Maar nu is het verstandig om de aanbevelingen van de ECB rond dividend voor Europese banken op te volgen”, aldus topman Ralph Hamers van ING.

Rabobank kwam zondagavond al met een vergelijkbare stap. Ook de Belgische bank KBC maakte bekend het advies van de ECB op te volgen.